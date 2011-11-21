Луганщина: в детсаду работала воспитательница с открытой формой туберкулеза

В Луганской области в связи с выявлением в одном из алчевских детсадов больной туберкулезом воспитательницы срочно проверяют все дошкольные детские заведения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК поручил начальнику Управления образования и науки Луганской ОГА Ирине ЦИМБАЛ срочно провести тщательную проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в дошкольных заведениях области и наличия достоверных результатов медицинских обследований в санитарных книжках работников детсадов.

В конце прошлой недели выяснилось, что в детсаде № 19 г. Алчевск с 1 сентября в должности инструктора по физическому воспитанию работает воспитательница, больная открытой формой туберкулеза. С ней контактировали более 100 детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Как сообщил заместитель начальника Управления образования и науки ОГА Александр ВОСТРЯКОВ, о результатах проверок область должна отчитаться министерству в четверг, 24 ноября.

По его словам, на сегодняшний день все 103 контактных ребенка уже обследованы, туберкулез не выявлен.

