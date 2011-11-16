Новый закон о борьбе с туберкулезом учел мировой опыт

Новый закон о борьбе с туберкулезом разработан с учетом мировой практики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА в ходе Всеукраинской научно-практической конференции по вопросам противодействия и контроля над туберкулезом в Украине, которая проходит сегодня в Киеве.

Она напомнила, что 30 июня 2010 года Верховной Радой был принят в первом чтении Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины «О борьбе с туберкулезом (регистр. № 6037).

«Законопроект разработан с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по борьбе с туберкулезом и современной мировой практики правового регулирования проблем в сфере борьбы с туберкулезом. В апреле этого года мы имели возможность обсудить его с представителями Европейского регионального бюро ВОЗ по вопросам борьбы с мультирезистентным туберкулезом в Европейском регионе Доктором Гансом Клюге и Доктором Пьерпаоло де Коломбани. В ходе обсуждения было высказано ряд конструктивных предложений и замечаний, которые мы учли при доработке законопроекта, « - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она отметила, что сегодня законопроект проходит согласовательные процедуры, предусмотренные Регламентом Верховной Рады Украины, и, надеется, что в ближайшее время документ будет рассмотрен во втором чтении и принят как закон.

«Законопроект разработан с учетом современной мировой практики правового регулирования проблем в сфере борьбы с туберкулезом.

Он содержит ряд положений, которые позволят существенно повысить эффективность мероприятий по борьбе с туберкулезом и, думаю, сократить масштабы эпидемии,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Народный депутат подчеркнула, что это касается, в первую очередь, вопросов вовлечения всех учреждений здравоохранения в процесс выявления больных туберкулезом, привлечение работников социальной сферы к проведению мероприятий по борьбе с туберкулезом, инфекционный контроль за туберкулезом и соблюдение стандартов лечения, дифференцированный подход к проведению химиопрофилактики (с учетом рекомендаций ВОЗ).

«Согласно с нормами закона будет усилена социальная защита медиков противотуберкулезных учреждений путем ежемесячной выплаты надбавок за выслугу лет в зависимости от стажа работы в таких размерах: свыше 3 лет - 10 % оклада, свыше 10 лет - 20%, свыше 20 лет - 30 %, предоставления ежегодного денежного вознаграждения в размере одного должностного оклада за добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей, выплаты помощи на оздоровление в размере месячного должностного оклада при предоставлении ежегодного отпуска и другого,» - отметила Т.БАХТЕЕВА .

Кроме того, по словам народного депутата, законопроектом предусмотрена такая правовая процедура организации лечения, которая будет способствовать формированию у больных туберкулезом приверженности к лечению.

«Она позволяет больному выбирать приемлемую для него форму стационарного или амбулаторного лечения. Он может получить медицинскую помощь как в государственной, так и в частной клинике. А при желании и наличии условий для соблюдения противоэпидемического режима может лечиться и на дому, « - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она отметила, что в законе также предприняты меры и для обеспечения соблюдения непрерывности лечения больных туберкулезом.

«С этой целью в законопроект введена норма, обязывающая Министерство здравоохранения создавать годовой запаса противотуберкулезных препаратов.

Законопроектом гарантируется предоставление бесплатной медицинской помощи больным туберкулезом, обеспечения усиленным питанием, санаторно-курортного лечения и ряда социальных услуг, в том числе образовательных,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Как сообщалось, 16-18 ноября в Киеве проходит Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам противодействия и контроля над туберкулезом в Украине. Событие посвящено освещению новых международных подходов и рекомендаций к лечению туберкулеза; анализу и обсуждению возможности внедрения международных подходов к диагностике и лечению туберкулеза в Украине.

Мероприятие проводится Министерством здравоохранения Украины, Государственной службой Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний, Институтом фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского совместно с фондом Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» при поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 1995 году в Украине была объявлена эпидемия туберкулеза. На сегодня ситуация несколько стабилизирована, но уровень заболеваемости все равно значительно превышает допустимый эпидемиологический порог.