Теперь на украинских врачей можно пожаловаться анонимно
15:15, 24 октября 2011Страна
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Установили контейнеры
В больницах Луганской области установлены специальные контейнеры для сбора жалоб на действия медработников. Об этом Полемике сообщили в пресс-службе Луганского областного центра здоровья.
Контейнеры установлены по инициативе управление здравоохранения Луганской ОГА в рамках комплекса мероприятий по борьбе с коррупцией.
Пациенты, а также их родственники получили возможность анонимно сообщать о некачественном лечении и случаях вымогательств со стороны медиков.
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