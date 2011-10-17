В стране наблюдается увеличение количества браков

В Украине наблюдается увеличение количества браков и уменьшение количества разводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявила заместитель директора Департамента по делам гражданского состояния граждан Государственной регистрационной службы Украины Ирина ПАСЕЧНИК.

По ее данным, в 2011 году женились 189 тыс. 818 пар, а расстались – 39 тыс. 089 пар. При этом в первом квартале текущего года были зарегистрированы 45 тыс. браков, во втором – около 50 тыс., а в третьем – 95 тыс. браков.

Как отметила И.ПАСЕЧНИК, количество бракосочетаний, зарегистрированных на протяжении неполного 2011 года, только на 1,5 тыс. меньше, чем за весь прошлый год (в 2010 г. - 191 тыс. 250 браков), в то же время, количество разводов за три квартала 2011 года не составляет и половины разводов за весь прошлый год (в 2010 г. - 88 тыс. 337). Также она заметила, что в западных регионах население чаще женится и реже разводится.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Людмила СЛЮСАР сообщила, что в последнее время повысился возраст украинцев, вступающих в брак. Так, средний возраст женщин, вступивших в первый брак, в 2010 году, - 24 года, средний возраст мужчин - 26-27 лет, тогда как в 1989 году этот показатель составлял 22 года - у женщин и 24 года - у мужчин. Такая тенденция, по ее мнению, объясняется желанием молодежи получить образование и овладеть профессией еще до вступления в брак.

При этом Л.СЛЮСАР отметила, что в целом украинцы вступают в брак раньше, нежели европейцы.

Также она сообщила, что еще 10-12% пар называют себя супружеским, но не узаконивают своих отношений.

В то же время социолог заметила, что 40% браков, зарегистрированных на территории Украины, распадаются. По ее словам, чаще всего причиной разводов становится отсутствие взаимопонимания с партнером, а в каждом пятом случае брак распадается из-за проблемы с алкоголем у мужчин.

Согласно статистическим данным, которые привела Л.СЛЮСАР, наблюдается два основных типа семей, подающих на развод: пары, прожившие в браке до трех лет, и пары, прожившие в браке свыше 15 лет.

Как сообщила научный работник, по количеству разводов Украина занимает второе место в Европе (после России). Однако, по ее словам, эта тенденция меняется в сторону уменьшения количества разводов: определенным “амортизатором” выступает склонность молодых пар вступать в “гражданский брак” перед тем, как узаконить свои отношения.