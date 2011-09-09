Минздрав продолжает поставки вакцин в регионы

Министерство здравоохранения Украины продолжает поставки иммунобиологических препаратов в регионы Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, по состоянию на 9 сентября государственным предприятием «Укрвакцина» развезена в регионы вакцина для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка с ацеллюлярным коклюшным компонентом в количестве 100 тыс. 80 доз стоимостью 12 млн. 19 тыс. 608 грн. Еще 198 тыс. 160 доз этой же вакцины на сумму 23 млн. 799 тыс. 16 грн. будет поставлено в регионы в течение ближайших 10 суток.

Кроме того, уже сформированы приказы о распределении вакцины для профилактики гепатита В для детей, вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи монодозной, комбинированной вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацеллюлярный компонент), полиомиелита и заболеваний, вызванных Haemophilus influenze типа b. Поставки этих вакцин в регионы будут осуществлены в течение сентября.

Как сообщалось ранее, в регионы уже поступила вакцина для профилактики полиомиелита (оральная), вакцина для профилактики кори, паротита и краснухи мультидозная, вакцина для профилактики бешенства.

Как сообщал УНИАН, 5 августа с.г. министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО заверил, что ряд вакцин, с наличием которых сегодня в Украине существует проблема, поступят в сентябре-октябре этого года. Об этом министр сказал на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, когда появятся в медучреждениях, в частности, вакцины БЦЖ, полиомиелита, дифтерии и некоторые другие.

«По вакцинам мы закончили торги, мы закупим. И в середине августа вакцины начнут поступать. В сентябре – в начале октября у нас общий спектр будет уже. Вакцины будут поступать не одномоментно, а поэтапно – наработана для нашей страны партия, она приходит нам”, - сказал А.АНИЩЕНКО.

Он также сообщил, что были проблемы со средствами на закупку медпрепаратов, и поэтому пришлось изменить их номенклатуру - для экономии денег.

“По вакцинам, по нашим подсчетам, нужно было 422 млн. грн. Мы немножко изменили номенклатуру, то есть виды вакцины. Потому что мы сделали акцент на дорогих, хороших, импортных – это правильно, но нужно жить “по одежке”, денег не хватает... Мы два года обеспечивали вакцинальный комплекс на 60%, а 40% - оставались не обеспеченными. Поэтому мы 20 млн. сэкономили, проведя торги. Но нам Кабинет министров и Верховная Рада дали 35 млн. грн. дополнительно. И эти 55 млн. позволяют нам в этом году впервые за последние 3 года практически на 95-100% обеспечить вакцинами”, - отметил министр.

В то же время, по его словам, пока не решена полностью проблема с вакциной против гепатита В. “Но я надеюсь, мы сэкономим на торгах и закупим. Мы в этом году постараемся обеспечить 100% комплекс”, - сказал он.