Возле отделения Боярской больницы от сердечного приступа скончалась 53-летняя женщина.
Об этом говорится в сюжете hromadske.
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Родные привезли больную в крайне тяжелом состоянии, однако медики отказали ей в госпитализации. Несколькими днями ранее к ней отказалась приезжать «скорая».
По словам родственников, тогда у женщины болезнь только развивалась, однако симптомы инсульта были.
«Если бы ее даже в воскресенье приняли врачи, даже в реанимацию, даже на пол, моя мама была бы жива», – утверждает дочь погибшей.
Боярскую больницу перепрофилировали на госпитализацию инфицированных COVID-19, однако должны были оказать помощь женщине в критическом состоянии, отмечают журналисты.
Світлана Гончар мала ознаки інсульту , однак до неї відмовилась приїжджати «екстренна медична допомога», згодом вона померла від серцевого нападу біля відділення реанімації Боярської лікарні, тому що лікарі відмовились приймати хвору pic.twitter.com/bHFYe8GMGe— hromadske (@HromadskeUA) November 16, 2020
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