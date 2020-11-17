Боярскую больницу перепрофилировали на госпитализацию инфицированных COVID-19.

Возле отделения Боярской больницы от сердечного приступа скончалась 53-летняя женщина.

Об этом говорится в сюжете hromadske.

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Родные привезли больную в крайне тяжелом состоянии, однако медики отказали ей в госпитализации. Несколькими днями ранее к ней отказалась приезжать «скорая».

По словам родственников, тогда у женщины болезнь только развивалась, однако симптомы инсульта были.

«Если бы ее даже в воскресенье приняли врачи, даже в реанимацию, даже на пол, моя мама была бы жива», – утверждает дочь погибшей.

Боярскую больницу перепрофилировали на госпитализацию инфицированных COVID-19, однако должны были оказать помощь женщине в критическом состоянии, отмечают журналисты.

Світлана Гончар мала ознаки інсульту , однак до неї відмовилась приїжджати «екстренна медична допомога», згодом вона померла від серцевого нападу біля відділення реанімації Боярської лікарні, тому що лікарі відмовились приймати хвору pic.twitter.com/bHFYe8GMGe — hromadske (@HromadskeUA) November 16, 2020

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Автор: УНИАН