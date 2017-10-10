Нардепы будут судиться против Гройсмана из-за должности министра здравоохранения

Народные депутаты Верховной Рады Украины подали в суд на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в связи с непредставлением на назначение министра здравоохранения Украины.

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Об этом сообщает народный депутат Украины Андрей Деркач (внефракционный) на своей странице в Facebook.

Он также разместил текст иска, который подан в Окружной административный суд города Киева. Исковое заявление подано также от имени народных депутатов, Юрия Одарченко (фракция «Батькивщина»), Валерий Дубиль (фракция «Батькивщина»)

Депутаты просят суд признать противоправной бездеятельность премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по поводу невнесения им на рассмотрения ВРУ представление о назначении министра здравоохранения Украины. Также просят обязать Гройсмана немедленно внести на рассмотрение парламента Украины кандидатуру на министра.

«Кабмин Гройсмана был сформирован полтора года назад. Без министра здравоохранения. За это время премьер не сделал ни одной попытки назначить легитимного министра. Подчеркиваю: ни одной. Судя по всему, Гройсман первооткрыватель формулы, как назначить на одну из ключевых должностей в государстве человека и не согласовывать его с Верховной Радой», - написал Деркач.

«Таким образом, важнейшая сфера, касающаяся жизни и здоровья украинцев, отдана на откуп человека с неопределенным статусом – и.о. министра», - добавил депутат.

Деркач считает, что «за время нелегитимного руководства Минздрава Супрун наломала немало дров», в частности, «подготовлена «медицинская реформа» с нарушением прав украинцев, предусмотренных Конституцией. Реакция премьера? Ноль».

«Второе. В Украине отсутствуют вакцины и сыворотки от смертельно опасных болезней – против бешенства, ботулизма, что уже привело к смерти людей. Причина – срыв национальных отраслевых программ. Реакция премьера? Ноль. Третье. В Украине сорвана программа закупки лекарств за последние три года. В результате больницы по всей стране недополучили жизненно необходимые препараты. Реакция премьера? Ноль», - пишет он.