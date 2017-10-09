Депутаты предлагают ввести госконтроль за ГМО-продукцией пищевой промышленности

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде ввести государственный контроль за генетически модифицированной продукцией в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

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Соответствующий законопроект 6 октября под №5262 зарегистрировали 17 народных депутатов от фракций «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Видродження» и «Объединение «Самопомич».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, этот документ определяет полномочия органов государственной власти в сфере обращения с ГМО, устанавливает прямой запрет на размещение на рынке незарегистрированных ГМО и предлагает процедуру регистрации ГМО. Документ устанавливает требования к маркировке генетически модифицированной продукции и вводит правила ее прослеживаемости, что не позволит вводить потребителя в заблуждение.

Также, согласно пояснительной записке, законопроекто предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение правил генно-инженерной деятельности и обращения с ГМО.

Отмечается, что в настоящее время в Украине фактически отсутствует контроль за производством и распространением генно-модифицированной продукции. А такое регулирование является в том числе одним из обязательств нашего государства перед Европейским Союзом, которые Украина взяла на себя, подписав Соглашение об ассоциации.

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«Отсутствие надлежащего правового регулирования продуктов современной биотехнологии не только не соответствует международным обязательствам Украины и реалиям ведения хозяйственной деятельности, но и закрывает потенциальные возможности для дальнейшего развития аграрного сектора нашего государства из-за несогласованности отечественного законодательства в этой области с законодательством стран-импортеров сельхозпродукции», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа заявил, что в Украине не зарегистрировано ни одного генетически модифицированного сорта или семян, однако это не мешает такой продукции периодически появляться на отечественном рынке. По его словам, этот вопрос требует урегулирования в ближайшей перспективе.