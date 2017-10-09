Комитет по вопросам бюджета ВР согласовал постановление о погашении задолженности по зарплате врачам

Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады Украины согласовал постановление правительства о погашении задолженности по заработной плате врачам, сообщили УНИАН в Минздраве.

Читайте такжеВыделены 559 млн грн будут направлены не только на выплаты медикам, но и на программы лечения - СупрунМинистерство здравоохранения Украины выполняет решение о погашении задолженности, которое было принято на совместном совещании Минздрава, Минфина, Верховной Рады Украины и профессиональных медицинских союзов под председательством вице-премьер-министра Павла Розенко.

После совещания Минздрав подготовил проект распоряжения «О распределении резерва медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2017 году», который уже 27 сентября на заседания Кабмина был поддержан.

Согласно постановлению будет распределено 559,2 млн гривен, из них 81,7 млн – это погашение задолженности по зарплате по состоянию на 1 октября. Средства в регионы уйдут в ближайшие дни.

Согласно предоставленной структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций информации, необеспеченность коммунальных заведений здравоохранения фондом оплаты труда с начислениями на 2017 год на конец года составит 2,7 млрд гривен.