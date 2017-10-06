Нацсовет по противодействию туберкулезу и ВИЧ утвердил дополнительный запрос в Глобальный фонд

Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу утвердил дополнительный запрос в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на встречное финансирование (в рамках каталитического инвестирования) на сумму 15,2 млн долларов США.

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Как сообщает правительственный портал, такое решение было принято сегодня на заседании совета под председательством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

Вице-премьер-министр сообщил, что во исполнение решений Национального совета от 18 мая 2017 года Минздрав Украины направил в Глобальный фонд запрос на финансирование программ противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2018-2020 годы.

«Мы уже получили положительную оценку нашего запроса Техническим комитетом, который рекомендовал его к утверждению Комитетом по утверждению грантов. Сейчас мы ожидаем окончательного решения Комитета по утверждению грантов, и надеюсь, что до конца текущего года будут завершены все процедурные процессы, связанные с подписания грантовых соглашений», - отметил он.

Справка УНИАН. В Украине ежегодно туберкулез диагностируется у более чем 30 тысяч человек. Около 6000 умирают от этой болезни, столько же становятся инвалидами.

Кроме того, в Украине по состоянию на 1 июля 2016 года под наблюдением находились 130 тыс. 410 ВИЧ-инфицированных граждан, из них 36 тыс. 474 больных с диагнозом СПИД.