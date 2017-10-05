Красный Крест направил жителям временно оккупированных территорий Донбасса гуманитарную помощь

Жители оккупированных территорий получат продуктовые наборы, медицинские препараты, гигиенические наборы.

Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированных территорий Донбасса свыше 165 тонн гуманитарной помощи. Читайте такжеОколо 25% жителей оккупированных территорий востока Украины нуждаются продуктов питания - ООН Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на неконтролируемую территорию проехали 11 грузовых автомобилей, которые перевозили продуктовые наборы, медицинские препараты, гигиенические наборы, строительные материалы общим весом более 165 тонн от Миссии Международного комитета Красного Креста. Груз предназначен жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter