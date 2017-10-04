Кабмин изменил положения об учреждениях, которые занимаются детьми уязвимых категорий

Кабинет министров Украины внес изменения в положения об учреждениях, которые занимаются детьми уязвимых категорий.

Читайте такжеДетям, покидающим интернаты, необходима помощь в адаптации к социуму - эксперт

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, соответствующее постановление «Об утверждении типовых положений о центре социально-психологической помощи, социальном общежитии для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, социальном центре матери и ребенка, центре ресоциализации наркозависимой молодежи, центре для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи» принято на заседании правительства.

Документом предусмотрено согласование нормативных документов о деятельности указанных учреждений с действующими нормативно-правовыми актами.

Внесенными в типовые положения изменениями конкретизирован перечень услуг, предоставляемых этими учреждениями лицам уязвимых категорий.

Реализация постановления Кабинета Министров Украины не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, поскольку финансирование будет проводиться за счет средств местных бюджетов.

Объемы расходов будут определяться ежегодно при составлении проектов местных бюджетов на соответствующий год.