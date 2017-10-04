Супрун надеется на принятие ВР "медицинских" законопроектов до конца недели

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун надеется на принятие Верховной Радой Украины двух «медицинских» законопроектов до конца недели.

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Об этом чиновница заявила на своей странице в Facebook.

«Реформу системы здравоохранения поддерживают 72% украинцев. До конца этой недели, мы надеемся, народные депутаты сделают правильный выбор и примут законопроекты №№ 6327, 6604, что наконец помогут украинцам», - говорится в заметке Супрун.