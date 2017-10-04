Гройсман дал очередные обещания по финансированию "Доступных лекарств"

Кабинет министров Украины на финансирование правительственной программы«Доступные лекарства» на следующий год закладывает 1 млрд грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на заседании правительства.

«На следующий год мы закладываем 1 млрд грн на финансирование этой системы. То есть перечень лекарств будет расширен, и люди получат больше доступа к этой системе», - подчеркнул он.

По его словам, более 6,5 млн украинских граждан получили рецепты на бесплатные лекарства.

«Это означает, что в том числе люди, которые не могли себе позволить их приобрести, сейчас получили их бесплатно от государства», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017. На реализацию программы госбюджетом сначала было предусмотрено 500 млн грн. Позже правительство приняло решение выделить дополнительно 200 млн грн на финансирование этой программы.

В августе Кабмин принял решение о выделении 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования с целью создания сети кардиологических центров для 30 городов страны.

В июле текущего года Министерство здравоохранения подписало соглашения с международными организациями, которые проведут закупку лекарств для Украины за бюджетные средства по 39 государственным программам на общую сумму 5,9 млрд грн.