Гройсман дал очередные обещания по финансированию "Доступных лекарств"
По его словам, более 6,5 млн украинских граждан получили рецепты на бесплатные лекарства.
Кабинет министров Украины на финансирование правительственной программы«Доступные лекарства» на следующий год закладывает 1 млрд грн.
Читайте такжеГройсман признал проблемы с доступностью бесплатных лекарств для украинцев
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на заседании правительства.
«На следующий год мы закладываем 1 млрд грн на финансирование этой системы. То есть перечень лекарств будет расширен, и люди получат больше доступа к этой системе», - подчеркнул он.
По его словам, более 6,5 млн украинских граждан получили рецепты на бесплатные лекарства.
«Это означает, что в том числе люди, которые не могли себе позволить их приобрести, сейчас получили их бесплатно от государства», - сказал глава правительства.
Как сообщал УНИАН, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017. На реализацию программы госбюджетом сначала было предусмотрено 500 млн грн. Позже правительство приняло решение выделить дополнительно 200 млн грн на финансирование этой программы.
В августе Кабмин принял решение о выделении 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования с целью создания сети кардиологических центров для 30 городов страны.
В июле текущего года Министерство здравоохранения подписало соглашения с международными организациями, которые проведут закупку лекарств для Украины за бюджетные средства по 39 государственным программам на общую сумму 5,9 млрд грн.