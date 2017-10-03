В Днепре врачи провели уникальную операцию на голове раненого бойца АТО (фото)

В Днепре в ОКБ им. Мечникова врачи провели уникальную операцию - раненому бойцу АТО заменили отсутствующую часть черепа титановым имплантом. Операция закончилась успешно.

Об этом сообщил на странице в соцсети главврач медучреждения Сергей Рыженко.

Читайте такжеВ Днепр привезли 7 тяжело раненых военных из зоны АТОГлавврач сообщил, что 40-летний пациент, получил ранения в 2015 году, поступил со сложным дефектом. "Бойцу провели компьютерную томографию черепа и головного мозга. Построена трехмерная (3D) модель черепа с дефектом. Изготовлена индивидуальная стереолитографическая пластиковая модель черепа с дефектом. По размерам и форме смоделирован индивидуальный титановый имплант. 29 сентября провели операцию и получили хороший косметический результат"", - написал Рыженко.

При этом он отметил, что врачи-нейрохирурги сами прошли все этапы моделирования импланта, а изготовление и его приобретение взяли «на себя». "Это небольшой жест доброй воли, помощи нашему защитнику, который перенес тяжелое ранение черепа и головного мозга", - написал он.