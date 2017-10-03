Кому нельзя есть грибов: советы медиков

Украина принадлежит к странам, где употребление грибов является традиционным, их чаще всего используют в качестве приправы к блюдам.

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Грибы имеют свойства впитывать из земли весь спектр ядовитых веществ, таких как ртуть, свинец, цинк, мышьяк и др. Их употребление иногда заканчивается трагически — грибными отравлениями, а порой и приводит к смерти человека.

Не сравнивайте собранные или приобретенные грибы с изображениями в различных справочниках - они не всегда соответствуют действительности.

Не пробуйте сырые грибы на вкус.

Еще раз проверьте дома грибы, в особенности те, которые собирали дети, все сомнительные грибы выбрасывайте.

Грибы подлежат кулинарной обработке в день сбора, иначе в них образуется трупный яд.

Остерегайтесь пластинчатых грибов. Не собирайте старых, перезревших или очень молодых грибов, в которых нечетко выражены морфологические признаки, а также тех, которые растут вблизи скоростных трасс или на радиационно-загрязненных территориях.

Во время засухи грибы лучше не брать вообще. В жаркую погоду изменяется обмен веществ в организме гриба, он теряет воду. Внимательно проверьте собранные грибы перед тем, как начинать готовить блюдо или делать заготовки.

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Готовые блюда из грибов храните на холоде в эмалированной посуде, но не более суток. Не давайте грибных блюд детям.

Нельзя употреблять грибы беременным и женщинам, которые кормят грудью. Никогда не применяйте «домашних» методов определения ядовитости грибов с использованием луковицы или серебряной ложки — они ошибочны. Серебро темнеет при взаимодействии с аминокислотами, которые есть как в съедобных, и в ядовитых грибах, а цвет лука изменяется под воздействием фермента тирозиназы, которые содержатся во всех грибах.