Кабмин отсрочил требование о закупках и отпуске лекарств по обновленному Нацперечню

Кабмин отсрочил до 1 января 2018 требование относительно закупок и отпуска на льготных условиях или безвозмездно лекарственных средств по обновленному Национальному перечню.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, постановление Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы закупки лекарственных средств» опубликовано на правительственном портале.

Поэтому до конца года учреждения здравоохранения могут продолжать закупать лекарственные средства, включенные в Государственный реестр лекарственных средств Украины, и не включенные в Национальный перечень. Также врачи могут продолжать выписывать льготные рецепты на лекарства, не включенные в Нацперечень.

Отсрочка требования даст регионам время точнее рассчитать свою потребность в лекарствах с Нацпереліку, а Минздраву – дополнить его.

Также согласно принятому постановлению, с 1 января 2018 г. после того, как учреждения здравоохранения закупят необходимый объем лекарств из Нацперечня, они могут закупать другие лекарственные средства, зарегистрированные в Украине и не включенные в него.