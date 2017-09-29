В Украине перерегистрировано четыре вакцины против гриппа на эпидемический сезон 2017-2018.

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.Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, в этот эпидемический сезон по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, вакцины против гриппа будут включать штаммы Michigan, Hong Kong и Brisbane.

По рекомендации ВОЗ, вакцины против гриппа проходят изменение штамового состава ежегодно, чтобы обеспечить максимальную защиту от вирусов, которые ожидаются именно в этом сезоне.

Для профилактики гриппа в эпидемическом сезоне 2017-2018 годов в Украине перерегистрировали 4 вакцины со штаммами вируса, актуальными для этого сезона.

Перерегистрацию прошли следующие вакцины: Инфлювак (производитель Абботт Биолоджикалз Б.В., Нидерланды), Инфлуенза ваксин (производитель Хуалан Биолоджикал Бактерин Ко., Лтд., Китай), Джис Флю (производитель Грин Кросс Корпорейшн, Корея) Ваксигрипп (производитель Санофи Пастер , Франция).

Сейчас эти вакцины проходят экспертную оценку в Государственном экспертном центре Миндрава Украины.

В соответствии с национальным законодательством, прививки против гриппа не входят в национальный календарь прививок, а поэтому вакцины против гриппа не закупаются за средства государственного бюджета. Они могут закупаться за счет местных бюджетов или других источников, не запрещенных законодательством.