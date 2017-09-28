Всемирный день борьбы с бешенством: как избежать заражения смертельным вирусом

Бешенство – особо опасная острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками поражения мозга, нервной системы, воспаления серого вещества головного и спинного мозга, параличами и абсолютной смертностью.

По оценкам ВОЗ, она входит в пятерку самых опасных зооантропонозов. Несмотря на значительный мировой опыт и прогресс в изучении этой инфекции, сегодня бешенство зарегистрировано в 113 странах мира, и ежегодно погибает более 50 000 человек и более 1 млн. животных.В Западной Европе более 30 лет продолжается эпизоотия бешенства природного типа, основными источниками которого являются дикие плотоядные животные, в основном лисы.

Читайте такжеФронтмена "Другої ріки" покусала собака - в травмпункте заявили, что вакцины от бешенства в Украине нет (фото)

Источником возбудителя бешенства чаще всего выступают лисы (38,7%), коты (25,6%), собаки (20,0%), домашние сельскохозяйственные животные (11,8%), а также летучие мыши. Чаще всего кусают собаки, реже кошки и дикие животные. Большинство укусов животных следует считать опасными в плане заражения бешенством, потому что в момент укуса животное может не иметь внешних признаков заболевания.

Главным признаком заболевания диких животных является изменение поведения, прежде всего, потеря ощущения страха. Звери теряют осторожность и даже днём ​​появляются в населенных пунктах, нападают на людей и животных.

Выделение вируса со слюной у животных начинается за несколько дней до развития клинических признаков болезни и продолжается в течение всего периода заболевания. У собак инкубационный период длится от 2 до 8 недель. Затем последовательно собака становится беспокойной, скрывается от людей, появляется водобоязнь и слюнотечение и через 1-3 дня животное бросается на людей, почти не лает или лает с подвыванием. Морда покрыта густой слюнной пеной. В судорогах паралича животное погибает. Возбудитель заболевания в холодное время года долго сохраняется в неубранных трупах животных, погибших от бешенства.

Для возникновения заболевания у человека имеет значение место укуса и характер ран. Особенно опасны укусы в голову, лицо и кисти рук, то есть места, близкие к спинному и головному мозгу. Инкубационный период при бешенстве у человека колеблется от 14 дней до 6-12 месяцев.

Если Вас укусила домашнее животное, не медлите ни минуты. Единственной защитой от болезни является прививка, причем оно не имеет противопоказаний. Выясните имя и адрес его хозяина. Это необходимо для того, чтобы ветеринар мог наблюдать за состоянием животного в течение 10 суток с момента укуса. Если животное в течение этого времени остаётся здоровым, для пострадавшего опасности заражения бешенством уже не существует и необходимости в проведении антирабических прививок нет.

Читайте такжеЕС поможет Украине в борьбе с распространением бешенства

Профилактика этого смертельно опасного заболевания и меры борьбы с ним заключаются в ежегодной вакцинации домашних животных от бешенства.

Каждому человеку, чтобы предотвратить заболевание бешенством, необходимо придерживаться следующих правил:

• не контактируйте с бездомными и дикими животными, рассказывайте детям об опасности таких контактов;

• Не провоцируйте животных на укусы: не пытайтесь кормить, оказывать помощь неизвестным, бездомным животным, дразнить их;

• избегайте скоплений бездомных собак;

• при укусе или ослюнении подозрительным животным промойте рану водой с мылом, края раны обработайте раствором йода;

• своевременно делайте своим домашним животным прививки против бешенства.