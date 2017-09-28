Кардиологи назвали основные симптомы сердечного приступа и инсульта
При появлении каких-либо из этих признаков нужно немедленно вызвать скорую помощь.
Кардиологи из Всемирной федерации сердца назвали основные симптомы сердечного приступа и инсульта.
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• Дискомфорт в грудной клетке, сжимающая боль в груди или за грудиной.
• Дискомфорт или боль, которая распространяется на другие участки верхней части тела, например на одну или обе руки, под лопатку, в спину, шею, верхнюю или нижнюю челюсть, или область желудка.
• Одышка, с чувством или без ощущения дискомфорта в грудной клетке, а также немотивированная слабость, утомляемость, чувство страха, холодный пот, тошнота, рвота и головокружение.
Признаки инсульта:
• Слабость в лице, руке или ноге, чаще всего на одной стороне тела.
• Потеря сознания, проблемы с речью или с пониманием речи.
• Внезапные проблемы со зрением в одном или обоих глазах.
• Нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации.
• Внезапная сильная головная боль по неизвестной причине.
При появлении каких-либо из этих признаков нельзя медлить, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше начать лечение, тем оно эффективнее.