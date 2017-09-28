Кардиологи назвали основные симптомы сердечного приступа и инсульта

Кардиологи из Всемирной федерации сердца назвали основные симптомы сердечного приступа и инсульта.

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Признаки сердечного приступа:

• Дискомфорт в грудной клетке, сжимающая боль в груди или за грудиной.

• Дискомфорт или боль, которая распространяется на другие участки верхней части тела, например на одну или обе руки, под лопатку, в спину, шею, верхнюю или нижнюю челюсть, или область желудка.

• Одышка, с чувством или без ощущения дискомфорта в грудной клетке, а также немотивированная слабость, утомляемость, чувство страха, холодный пот, тошнота, рвота и головокружение.

Признаки инсульта:

• Слабость в лице, руке или ноге, чаще всего на одной стороне тела.

• Потеря сознания, проблемы с речью или с пониманием речи.

• Внезапные проблемы со зрением в одном или обоих глазах.

• Нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации.

• Внезапная сильная головная боль по неизвестной причине.

При появлении каких-либо из этих признаков нельзя медлить, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше начать лечение, тем оно эффективнее.