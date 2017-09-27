При поддержке Японии восстановлена система водоснабжения Краматорской больницы №1

Программа развития ООН в Украине (ПРООН) и правительство Японии восстановили систему водоснабжения Краматорской городской больницы №1, которая предоставляет медицинские услуги более чем 100 тыс. переселенцев и местных жителей в Донецкой области.

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Как сообщает пресс-служба ПРООН, в марте 2017 года ПРООН при финансовой поддержке правительства Японии начала ремонтные работы.

В больнице было отремонтировано более 2000 метров внутренних и внешних сетей водоснабжения и канализации, установлена новая емкость запаса воды и отремонтировано помещение, в котором она находится.

Также утеплен фасад здания хирургического отделения, где расположены две операционные и кабинет гемодиализа.

В организации отметили, что строительство водопроводной системы больницы началось в 1936 году и завершилось в 1985 году.

В последние годы система находилась в аварийном состоянии и требовала ремонта для обеспечения нормальной работы медицинского заведения. В результате длительной эксплуатации более 90% водопровода было повреждено, что приводило к частым порывам и затрудняло работу больницы.

Как сообщается, с 2015 года Программа восстановления и развития мира ПРООН при финансовой поддержке правительства Японии восстановила 32 объекта социально-экономической инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях: мосты, насосные станции, медицинские заведения, реабилитационные центры, школы. Еще 10 объектов инфраструктуры - в процессе восстановления.