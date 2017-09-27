Кабмин выделил 559 млн грн на погашение задолженности по зарплатам перед медиками - Супрун

Кабинет министров Украины выделил 559 млн грн на погашение задолженности по зарплате перед медицинскими работниками, общий размер которой достигает 2,7 млрд грн.

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Об этом сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун после заседания правительства в среду.

«Сегодня на Кабмине мы выделили 559 млн грн», - сказала Супрун.

По ее словам, при общем размере задолженности в 2,7 млрд грн правительство выделило 559 млн грн, в резерве есть еще 1 млрд грн, а для погашения оставшейся задолженности министерство обратится к местным органам власти.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что необеспеченность коммунальных учреждений здравоохранения фондом оплаты труда с начислениями на 2017 год составляет 2,759 млрд грн.