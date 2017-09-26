Боль в ногах может быть симптомом сердечно-сосудистых болезней - кардиолог

Боль в ногах может быть симптомом сердечно-сосудистых болезней.

Как объясняет кардиолог Лилия Сорохтей, боль в ногах при ходьбе могут быть признаком состояния, которое называется заболеванием периферических артерии.

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"В ногах тоже есть артерии в которых могут образовываться холестериновые бляшки, как и в сосудах сердца. У людей, которые имеют заболевания периферических артерий риск инфаркта или инсульта увеличивается", - отметила врач.

Кардиолог также отмечает, что после инфаркта не нужно избегать физических нагрузок.

"Нужно быстрее начать процесс физической реабилитации. Исследования показывают, что люди, которые пережили инфаркт и регулярно занимаются физическими упражнениями (ходьба, легкий бег и др.) и меняют стиль жизни на здоровый (правильное питание, отказ от табака) живут дольше, чем те, кто этого не делает. Кардиологи рекомендуют по крайней мере два с половиной часа физической активности средней интенсивности в неделю для поддержания сердца. Посоветуйтесь со своим врачом, относительно разработки плана физической активности", - сказала врач.