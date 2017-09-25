Производство лекарств на основе антибиотиков в Украине сократилось - Госстат

Украинские фармацевтические предприятия в январе-августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократили производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 13,5% - до 760 тонн, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, в августе 2017 года объем производства таких лекарств составил 81,3 тонны, что на 24,6% меньше объема производства июля этого года и на 9,2% меньше, чем было произведено в августе 2016 года.

Украина в январе-августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2% увеличила выпуск лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, - до 88,8 тонны. При этом в августе этой продукции было произведено 10 тонн, что на 10,3% больше, чем в июле этого года, и на 14% меньше, чем в августе прошлого года.

Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в январе-августе выросло на 1% и составило 30,8 тыс. тонн. В августе украинские предприятия произвели 4 тыс. тонн этой продукции, что на 0,3% меньше объема производства июля и на 3,3% больше, чем было произведено в августе 2016 года.

В сообщении Госстата отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, сократилось по сравнению с 2015 годом на 0,6%, до 1,246 тыс. тонн; лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, увеличилось на 6,8%, до 125 тонн; а препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, выросло на 6,7%, до 46,6 тыс. тонн.