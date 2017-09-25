Каждая пятая женщина в Украине хотя бы раз в жизни подвергались физическому или сексуальному насилию - ООН

Проект ООН оказывает психологическую помощь женщинам, которые пострадали из-за войны на востоке Украины / Фото: ООН

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф заявляет, что его страна увеличивает помощь на реализацию проекта по противодействию насилия в отношении женщин в Украине до почти 3 миллионов фунтов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказала на форуме "Вместе за Украину, свободную от насилия в отношении женщин".

"Мы очень рады, что поддерживаем офис Фонда народонаселения ООН в Украине. С 2015 года наш вклад при посредничестве департамента международного развития (Великобритании) в целом составляет 2 миллиона фунтов. И в дополнение к нашему взносу в текущем году мы собираемся предоставить еще дополнительные 950 тысяч фунтов ", - сказала Гоф.

Таким образом, по словам посла, в целом поддержка Великобритании составит почти 3 миллиона фунтов.

В свою очередь, директор регионального офиса Фонда народонаселения ООН для стран Восточной Европы и Центральной Азии Аланна Армитаж рассказала о начале нового этапа проекта по опережению и противодействию насилия в отношении женщин в Украине. Этот проект будет рассчитан периодом на три года.

В частности, по ее словам, этот проект поможет укрепить национальную систему реагирования и противодействия насилию в отношении женщин в Украине.

Сейчас проект оказывает социальную и психологическую помощь тем женщинам, которые пережили насилие в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Фонд народонаселения ООН реализует проект по предоставлению гуманитарной помощи, направленной на обеспечение гуманитарных нужд наиболее уязвимых категорий женщин и девушек, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины, путем укрепления систем межведомственной координации, предупреждения и защиты, а также улучшения доступа лиц, переживших гендерно обусловленное насилие, к правовой, медицинской и социально-психологической помощи.

В этом году проект будет расширен на дополнительные регионы в Украине. Женщинам, пережившим насилие, бесплатно помогают мобильные группы психологов и социальных работников из Фонда народонаселения ООН. По статистике Фонда, каждая 5 женщина в Украине подверглась физическому или сексуальному насилию хотя бы раз в жизни.