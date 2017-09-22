В Минфине обещают, что погасят долги по зарплатам медиков на следующей неделе

Кабинет министров Украины решит проблему задолженности по заработным платам работникам учреждений здравоохранения к концу следующей недели, сообщается на странице Министерства финансов в соцсети Facebook.

Читайте такжеБогомолец заявила, что медики будут протестовать пока не выполнят их требований

Как отмечается в сообщении, 18 сентября Минфин согласовал распоряжение Министерства здравоохранения по распределению резерва средств медицинской субвенции между регионами в объеме 559,2 млн грн, но из-за бюрократических процедур оно не было вынесено на рассмотрение правительства. «Указанный акт планируется утвердить на ближайшем заседании Кабинета министров Украины», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в составе медицинской субвенции остается еще дополнительный резерв средств в сумме 1,038 млрд грн, который в ближайшее время будет распределен между регионами, нуждающимися в финансовой поддержке.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября медики проводили предупредительную протестную акцию в центре Киева с шествием и пикетированием Кабинета министров, Верховной Рады и Администрации президента. Среди основных требований участников было увеличение медицинской субвенции почти на 4 млрд грн, назначение профильного министра, повышение зарплаты и погашение задолженности, проведение реформы системы здравоохранения с соблюдением Конституции и законодательства, а также с учетом позиции профсоюза.