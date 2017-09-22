В учреждениях здравоохранения Минобороны на лечении находится 68 военных, за рубежом - 21

В учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины на лечении находятся 68 военнослужащих, за границей на лечении находятся 21 военных.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"На лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны находятся 68 военнослужащих Вооруженных сил Украины, получивших ранения во время проведения антитеррористической операции. 21 военнослужащий проходит лечение за рубежом. Из них один - в США, 9 - в Болгарии и 11 - в Германии", - сказал Гуцуляк.

"В санаторно-курортных учреждениях Вооруженных сил Украины проходят реабилитации 145 участников Антитеррористической операции", - добавил пресс-секретарь.

По его словам, в целом, с начала года, реабилитацию в военных медицинских учреждениях прошли 1178 военнослужащих.