Красный Крест привез в оккупированный Донецк гуманитарную помощь
12:07, 21 сентября 2017Страна
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Вчера через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории в сторону Донецка проследовало 10 грузовых автомобилей.
Красный Крест привез в Донецк гуманитарную помощь / Фото: МОЗ України
Миссия Международного комитета Красного Креста направила в оккупированный Донецк более 190 тонн гуманитарной помощи.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
«Вчера, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию в направлении Донецка выехало 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от Миссии Международного комитета Красного Креста», - сообщили в пограничном ведомстве.
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