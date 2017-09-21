Красный Крест привез в оккупированный Донецк гуманитарную помощь

12:07, 21 сентября 2017
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Вчера через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории в сторону Донецка проследовало 10 грузовых автомобилей.

Фото: МОЗ Украины

Миссия Международного комитета Красного Креста направила в оккупированный Донецк более 190 тонн гуманитарной помощи.​ 

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию в направлении Донецка выехало 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от Миссии Международного комитета Красного Креста», - сообщили в пограничном ведомстве.

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Теги: #война на Донбассе#международная помощь