В прокуратуре рассказали об обвинительном акте в отношении главного психиатра Минобороны

В суде уже месяц находится обвинительный акт в отношении начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя за вымогательство им взятки в 52 тысячи гривен.

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Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила в социальной сети Facebook.

"Обвинительный акт в отношении скандального врача - главного психиатра Министерства обороны Украины, которого в мае этого года на взятке задержали следователи столичной прокуратуры, уже месяц находится на рассмотрении в суде. На подготовительное заседание, назначенное на начало сентября, адвокат подозреваемого не явился, в связи с чем заседание перенесли", - заявила Максимец.

"Перед этим прокуратура внесла ходатайство о продлении отстранения чиновника от должности. Суд отказал. Прокуратура обжаловала", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 мая следователи прокуратуры Киева совместно с СБУ задержали начальника клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя, который требовал 52 тыс. грн взятки за справку о невозможности прохождения военной службы.

По информации Максимец, еще 10 тыс. грн получил командир роты, майор, который помогал главному психиатру Министерства обороны в его преступных действиях.

Задержанным было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере).

Сегодня министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак решил отстранить от должности начальника клиники психиатрии Главного военного клинического госпиталя. Глава оборонного ведомства пояснил, что Друзь отстранен в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей, назначено служебное расследование.

Представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник в комментарии УНИАН сказал, что Друзя отстранили от должности на период проверки его слов о том, что участники АТО после возвращения к мирной жизни становятся угрозой для общества и собственных семей. В размещенном Информационным управлением Верховной Рады Украины видео в видеохостинге Youtube Друзь во время круглого стола в парламентских комитетах сказал: "Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий по возвращению к мирной жизни могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 98% из них нуждаются в квалифицированной поддержки и помощи в результате действия боевых стресс-факторов. Расстройства бойцов характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни", - сказал он.