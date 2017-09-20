Минздраву требуются специалисты: зарплаты - более 50 тысяч грн

Минздраву нужны специалисты.

Об этом написала на своей странице в ФБ и.о.министра Ульяна Супрун.

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"Открыли вакансии на государственную службу в Министерство здравоохранения Украины! Профессиональные, амбициозные и целеустремленные специалисты, ждем вас в нашей команде. Выбирайте вакансию в соответствии с вашими компетенциями и подавайте заявку на конкурсный отбор", - сказала Супрун.

По ее словам предлагаются должности гендиректора Директората стратегического планирования и евроинтеграции, гендиректора Директората медицинских услуг, гендиректора Директората общественного здоровья , гендиректора Фармацевтического директората, гендиректора Директората науки, инноваций, образования и кадров.

"Заработная плата - от 50070 грн. Нам нужны люди, которые не прячутся от проблем и предлагают новые решения. Ждем вас!", - написала Супрун.

Подробное описание вакансий, условиях конкурса и должностных обязанностей: https://career.gov.ua/site/vacantions-search