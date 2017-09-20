Во Львове американские врачи бесплатно будут оперировать детей с ожогами

Ежегодно в рамках украинско-американского социального проекта «Врачи объединяются ради помощи детям» врачи из ожогового центра Бостона совместно с львовскими врачами консультируют и оперируют детей со всей Украины, которые имеют ожоговые травмы, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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С 23 по 30 сентября уже в седьмой раз будет работать международная выездная клиника в составе девяти человек: это пластические хирурги и детские анестезиологи под руководством Геннадия Фузайлова, профессора Гарвардской медицинской школы, доктора бостонской клиники Shriners Hospitals for Children Burn.

Впервые в Украине будет использовано UltraPulse CO2 Laser (Lumenis). Это особенно важно, ведь использование такого лазера в устранении дефектов от ожогов чрезвычайно дорогостоящим. Все процедуры и операции для украинских пациентов будут абсолютно бесплатными.

Врачи планируют осмотреть 190 детей из разных областей Украины, которые пострадали из-за ожогов, из которых отберут 45-50 детей для проведения оперативных вмешательств. Будет проведен осмотр пациентов, среди которых есть дети из зоны АТО.

Также состоятся лекции американских специалистов для пластических хирургов, детских анестезиологов, а также студентов-медиков.