Полторак отстранил от должности главного психиатра Минобороны

Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак решил отстранить от должности начальника клиники психиатрии Главного военного клинического госпиталя.

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Об этом глава Минобороны сообщил в социальной сети Facebook.

"Только что принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением должностных обязанностей и назначил служебное расследование", - заявил Полторак.

Как сообщала в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, 15 мая следователи прокуратуры Киева совместно с СБУ задержали начальника клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя, который требовал 52 тыс. взятки за справку о невозможности прохождения военной службы.

По информации Максимец, еще 10 тыс. грн получил командир роты, майор, который помогал главному психиатру Министерства обороны в его преступных действиях.

Задержанным было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере).