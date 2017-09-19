Розенко обещает, что в 2018 году зарплата медиков увеличится

Правительство обязуется выплатить долги по заработной плате медработникам в полном объёме до конца года, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеМинздрав и Кабмин договорились о погашении долгов по зарплатам врачам

«Правительство берет на себя обязательства, что все долги по выплате заработной платы будут погашены и до конца года все необходимые средства для своевременной выплаты заработных плат медработникам будут выделены в полном объеме», - написал он.

Вице-премьер заверил, что все необходимые решения для погашения задолженности будут приняты правительством в ближайшее время.

Розенко призвал представителей местной власти не оставаться в стороне от проблем врачей и привлечь средства местных бюджетов для повышения оплаты труда высококвалифицированным медицинским работникам и недопущения задолженности.

Он отметил, что вопрос оплаты труда медицинских работников требует системного решения. «Проблема возникновения задолженности по зарплате в конце года не нова. Она продолжается не менее 5-6 последних лет. И это говорит о том, что реформа в системе здравоохранения назрела и перезрела. Потому что без этого такие проблемы будут возникать постоянно. Безусловно, локально сейчас мы решим все вопросы по финансированию отрасли до конца года, но мы должны работать над внедрением механизмов привлечения дополнительного ресурса в систему здравоохранения», - подчеркнул вице-премьер.

По словам Розенко, в случае необходимости, правительство будет инициировать внесение изменений в госбюджет на 2017 год.

Он также сообщил, что в 2018 году минимальная заработная плата будет повышена, в том числе и для работников здравоохранения.

«На следующий год предусмотрен рост минимальной заработной платы до 3723 грн, мы предполагаем также увеличение первого тарифного разряда ЕТС (единой тарифной сетки – УНИАН) до 1700 грн. Таким образом, оплата труда работников бюджетной сферы, и в том числе медработников, будет расти», - написал министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины закладывает в проект бюджета на 2018 год увеличение финансирования системы здравоохранения на 11 млрд грн – до 112,5 млрд грн.

Читайте такжеОбъем теневых средств в украинской медицине составляет около 50 млрд грн - международные эксперты

Как отмечают в Министерстве здравоохранения Украины, по состоянию на 13 сентября 2017 года задолженность по зарплате медработникам составляет 81,7 млн грн.

Сегодня, 19 сентября, медики проводят предупредительную протестную акцию в центре Киева. Запланированы шествие и пикетирование Кабинета министров Украины, Верховной Рады Украины, Администрации президента Украины. Среди основных требований участников: увеличение медицинской субвенции почти на 4 млрд грн, назначение профильного министра, повышение зарплаты и погашение задолженности, проведение реформы системы здравоохранения с соблюдением Конституции и законодательства, а также с учетом позиции профсоюза.