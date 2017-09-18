На Донбассе за два года от взрывов мин ранены почти 5,3 тыс человек - Минздрав

В Донецкой и Луганской областях за последние два года ранения в результате взрыва мин получили почти 5,3 тыс. человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Татьяна Тимошенко во время круглого стола «Гуманитарное разминирование как обязанность государства».

Она привела статистические данные по раненым в результате минно-взрывных травм. По ее словам, статистику начали собирать в середине 2015 года, поэтому она не является полной по количеству раненных с начала боевых действий в 2014 году.

В частности, на основе данных, представленных гражданскими военными администрациями Донецкой и Луганской областей, известно о 5284 раненых, среди которых 81 человек - это дети. Также представительница Минздрава отметила, что инвалидность вследствие этих ранений получили 85 человек, из них - 13 детей.

«На сегодняшний день медицина в прифронтовых регионах организована по типу военно-гражданских бригад. Всем раненым оказывается экстренная медицинская помощь. Также к эвакуации привлечены волонтерские и благотворительные организации, которые, по сути, выполняют основную работу по эвакуации раненых, и в этом большая проблема, потому что центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф как в Донецкой, так и Луганской области был оставлен на оккупированной территории», - сказала Тимошенко.

«Были созданы два новых центра, но, к сожалению, они не заполнены ни кадрами, ни соответствующими ресурсами, оборудованием и автомобилями. Только Донецкая область закупила часть автомобилей для обеспечения. И конечно, есть проблема в безопасности самого персонала, потому что у нас были случаи обстрелов машин экстренной помощи. Мы потеряли бригаду экстренной помощи, которая была просто расстреляна», - добавила начальник управления.