Завтра украинские медики, выступающие против реформы Супрун, выйдут на предупредительную протестную акцию

Завтра – 19 сентября - украинские медики выйдут на предупредительную протестную акцию.

Читайте такжеВ Минздраве пообещали погасить долги по зарплате медикам до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Профсоюза работников здравоохранения Украины Виктория Коваль.

Ожидается приезд медиков из регионов Украины, представителей профсоюзных организаций, некоторых медицинских ассоциаций.

«Мы надеемся, что нас услышат, и будут внесены изменения в бюджет-2018. Если нет - будет более масштабная, мощная акция, продолжение следует ... Мы исчерпали все возможности по урегулированию отраслевых проблем в рамках социального диалога. Украинские медики не согласны с бессистемной, научно и экономически не обоснованной реформой системы здравоохранения, которая не соответствует Конституции и законодательству Украины. Предлагаемая реформа не предусматривает необходимого финансирования для обеспечения конституционного права граждан на бесплатную, качественную и доступную медицинскую помощь», - отметила Коваль.

По ее словам, медики Украины возмущены несправедливыми, дискриминационными подходами в оплате труда и нарушением трудовых прав медиков.

«У наших медиков - низкий уровень оплаты труда, несвоевременная ее выплата, отменены доплаты и надбавки, медиков отправляют в отпуска без сохранения зарплаты, сокращение кадров, и в то же время увеличение нагрузки», - сказала Коваль.

Она сообщила, что медики требуют начать реальную медицинскую реформу с соблюдением Конституции.

«Мы не против реформ. Все, что презентуется, - не новое, все это есть в мире. В странах Европы, на которые ссылаются разработчики, существует обязательное медицинское страхование, которое добавляет денег, и тогда можно говорить о каких-то реальных вещах. Украинская медицина должна финансироваться не менее 7% от ВВП (сейчас 3% от ВВП - это 80 долларов на человека в год). Но, с учетом наших особенностей, вопросов очень много. В частности, если взять сегодняшнее финансирование, то, чтобы один мог получать заявленную чиновниками зарплату, мы должны уволить двух врачей», - отметила Коваль.

Участники пресс-конференции заявили, что медики требуют: назначить министра здравоохранения, увеличить медицинскую субвенцию не менее чем на 3,9 млрд грн, погасить задолженность по выплате зарплаты и своевременно ее выплачивать.

Они призвали не допустить разрушения и коммерциализации системы здравоохранения, сохранить кадровый персонал отрасли и обеспечить конституционное право украинцев на доступную и качественную медицину.