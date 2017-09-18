В проект бюджета на 2018 год заложат увеличение финансирования здравоохранения до 112,5 млрд грн

Кабинет министров Украины закладывает в проект бюджета на 2018 год увеличение финансирования системы здравоохранения на 11 млрд грн – до 112,5 млрд грн, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу.

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«В 2016 году финансирование составило 70,5 млрд грн, следующий год - 101,3 млрд, и мы увеличиваем более чем на 11 млрд грн финансирование здравоохранения в 2018-м. Естественно, это связано в том числе с проведением необходимых реформ и изменений», - сказал Гройсман.

Премьер-министр отметил, что соответствующее решение является оптимальным и было принято правительством совместно с парламентом и Национальным советом реформ. «Это абсолютно четкое видение, как нужно идти дальше, и этого ресурса нам будет достаточно для внедрения новой системы здравоохранения», - добавил он.

Гройсман отметил, что 13,2 млрд грн предполагается выделить на первичное звено медицинской помощи, 51,2 млрд грн предусмотрено для вторичной и третичной медицинской помощи, а также экстренной помощи.

До 1 млрд грн в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено на бесплатные лекарства для украинцев, 150 млн грн выделено на кардиографическое оборудование и 13 кардиоцентров, 6 млрд грн выделено для закупки лекарств.

Также премьер-министр подчеркнул, что 1 млрд грн выделен на развитие и поддержку сельской медицины. Также предусмотрено лечение украинцев за границей.

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Как сообщал УНИАН, 1 апреля 2017 года стартовала программа «Доступные лекарства». На реализацию программы госбюджетом сначала было предусмотрено 500 млн грн. Позже правительство приняло решение выделить дополнительно 200 млн грн на финансирование этой программы.

В августе Кабинет министров принял решение о выделении 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования с целью создания сети кардиологических центров для 30 городов страны.

В июле текущего года Министерство здравоохранения подписало соглашения с международными организациями, которые проведут закупки лекарства для Украины за бюджетные средства по 39 государственным программам на общую сумму 5,9 млрд грн.