Украинским врачам задолжали не 2,8 млрд грн, а около 82 миллионов грн - Минздрав

Украинским врачам задолжали не 2,8 млрд грн, а около 82 миллионов грн.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, на 13 сентября 2017 года задолженность по заработной плате составляла 81 707,1 тыс. грн.

Ранее сообщалось о сумме 2,7 млрд грн, затем о 2,8 млрд грн.

В Минздраве в очередной раз напомнили, что подготовили проект распоряжения Кабмина о погашении задолженности по зарплате медикам.

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Его цель – предотвратить возникновение задолженности по выплате заработной платы работникам учреждений здравоохранения, а также предоставление надлежащей медицинской помощи больным хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и больным сахарным и несахарным диабетом.

В ведомстве надеются, что согласно предоставленной структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций информации, необеспеченность коммунальных заведений здравоохранения фондом оплаты труда с начислениями на 2017 год на конец года составит 2,8 млрд гривен.

В Минздраве снова пообещали, что проект распоряжения будет оперативно принято на одном из очередных заседаний правительства.