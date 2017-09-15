В Минздраве пообещали погасить долги по зарплате медикам до конца года

В Минздраве пообещали погасить долги по зарплатам медикам до конца года.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, сегодня и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, чиновники Минздрава, вице-премьер-министр Павел Розенко, замминистра финансов Сергей Марченко и зампредседателя комитета ВР по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко встретились с представителями профсоюза работников здравоохранения.

"Зарплата медикам – это вопрос достоинства системы здравоохранения страны, и мы всегда готовы к диалогу с коллегами. Можем подтвердить: задолженность медикам будет погашена полностью до конца года", - заявили в Минздраве.

В Минздраве напомнили, что подготовлен проект распоряжения Кабмина «О распределении резерва медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2017 году».

"Согласно предоставленной структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций информации, необеспеченность коммунальных заведений здравоохранения фондом оплаты труда с начислениями на 2017 год составляет 2,8 млрд гривен", - подчеркнули в Минздраве.

Там пообещали, что проект распоряжения будет оперативно принят на одном из очередных заседаний правительства.