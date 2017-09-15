Кабмин задолжал украинским медикам более 2 млрд 700 тысяч гривен

Министерство здравоохранения подготовило проект распоряжения Кабинета Министров Украины «О распределении резерва медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2017 году».

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, его цель - предотвратить возникновение задолженности по выплате заработной платы работникам учреждений здравоохранения, а также предоставление надлежащей медицинской помощи больным хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и больным сахарным и несахарным диабетом.

Согласно предоставленной структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций информации, необеспеченность коммунальных заведений здравоохранения фондом оплаты труда с начислениями на 2017 год составляет 2,7 млрд гривен.

Проект распоряжения будет оперативно принято на одном из очередных заседаний правительства, обещают в Минздраве.