Кабмин задолжал украинским медикам более 2 млрд 700 тысяч гривен

09:57, 15 сентября 2017
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Минздрав подготовил проект распоряжения о погашении долга.

УНИАН

Министерство здравоохранения подготовило проект распоряжения Кабинета Министров Украины «О распределении резерва медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2017 году».

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, его цель - предотвратить возникновение задолженности по выплате заработной платы работникам учреждений здравоохранения, а также предоставление надлежащей медицинской помощи больным хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и больным сахарным и несахарным диабетом.

Согласно предоставленной структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций информации, необеспеченность коммунальных заведений здравоохранения фондом оплаты труда с начислениями на 2017 год составляет 2,7 млрд гривен.

Проект распоряжения будет оперативно принято на одном из очередных заседаний правительства, обещают в Минздраве.

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Теги: #Супрун обещает#долги по зарплате медикам