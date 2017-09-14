Медики готовятся к протестным акциям, а Супрун обещает, что правительство "минимизирует" долги по зарплатам

За последнюю неделю в Минздрав поступило много сообщений от врачей и медсестер из регионов и Киева с информацией об акциях, которые готовятся на следующей неделе против медицинской реформы.

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Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"По заведениям всей страны у медицинских работников собирают подписи. В основном мотивируя это акцией для погашения задолженности по заработной плате, которая системно возникает уже далеко не первый год подряд. Мол, эти подписи позволят достучаться до бессердечного правительства, которое издевается над медиками и не выделяет надлежащие суммы средств на оплату их труда", - написала Супрун.

По ее словам, каждую осень правительством осуществляется дофинансирование этой статьи расходов.

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"По странному стечению обстоятельств, ежегодно в этот же период происходят разнообразные акции с требованием того же дофинансирование. Обращаюсь ко всему врачебному сообществу Украины с таким сообщением: вся команда Министерства здравоохранения Украины и правительства соглашается на все 100%, что вы заслуживаете достойной оплаты труда. Но вы знаете лучше, чем мы, что проблемы в сфере здравоохранения, ее финансировании и заработных плат врачей есть не из-за реформы, которую мы пытаемся провести, а потому, что она до сих пор не была проведена. И когда вас пытаются убедить в том, что эта реформа добьет существующую систему - то будьте уверены, что вы общаетесь с людьми, которые боятся потерять нажитые десятилетиями связи, схемы, рычаги влияния и деньги. Самое большое их оружие - это дезинформация, страх и паника", - отметила Супрун.

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"Правительство способно минимизировать задолженность по заработным платам медиков. Сегодня подписала соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины, которое будет оперативно принято на одном из очередных заседаний правительства. Это произойдет независимо от акций в столице, на которые вас призывают идти/ехать на пятиминутках, оформляют командировки, покупают билеты (на что средства удивительным образом находятся)", - обратилась к медикам Супрун и призвала поддержать медреформу.