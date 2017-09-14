Шесть основных причин, которые приводят к инсульту

В Украине ежегодно регистрируется около 100 тысяч случаев инсультов. Из них каждый четвертый – в возрасте до 60 лет. Частота инсультов в Украине выше, чем в любой стране Европы. Вместе с тем, в этих странах инсульты поражают людей после 70 лет, а у нас почти 25% - в допенсионном возрасте.

Читайте такжеУ пациентов с сахарным диабетом риск смерти от инфаркта или инсульта повышается в 5 раз - медикиМедики озвучили 6 рекомендаций, которые помогут избежать инсульта.

1. Следите за своим артериальным давлением. В 50% случаев высокое давление — это фактор риска развития ишемических инсультов, в 60% — внутримозговых кровоизлияний, в 30% — субарахноидальных кровоизлияний. Если у вас склонность к гипертензии — посещайте врача и принимайте лекарства, которые нормализуют давление.

2. Откажитесь от курение, алкогольные напитки употребляйте умеренно. Курение повышает риск инсульта у мужчин на 40%, у женщин — на 60%. Злоупотребление алкоголем увеличивает вероятность инсульта в 4 раза.

3. Питайтесь правильно. Это поможет избежать развитие атеросклероза — одного из основных причин атеросклероза. 90-95% случаев ишемического инсульта связаны с атеросклерозом церебральных и прецеребральных сосудов.

4. Занимайтесь спортом, избегайте гиподинамии. Чем меньше вы двигаетесь — тем вероятнее инсульт.

5. Лишний вес — важный фактор развития инсульта. Следите за весом, избавляйтесь от лишней массы тела. К тому же, из-за неправильного режима питания может развиться диабет, что тоже повышает вероятность инсульта.

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6. Избегайте стрессов.

Если начнете следить за своим артериальным давлением, правильно питаться, заниматься физическими упражнениями и вообще вести подвижный и здоровый образ жизни — вы значительно снизите шансы умереть от инсульта.