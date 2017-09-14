Минздрав заявил, что больничными обеспечены все регионы страны

Регионы Украины получили бланки листов временной нетрудоспособности в полном объеме.

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Ранее Минздрав Украины заключил договор о закупке 7 691 424 листков временной нетрудоспособности на сумму 2 768 912,64 гривен с победителем торгов ДП Полиграфический комбинат «Зоря». При этом экономия государственного бюджета из выделенных на эту потребность 3 миллионов гривен составила более 230 тысяч гривен.

На сегодня весь объем заказа доставлены получателям на местах.