Угрозы распространения дифтерии в Украине нет - Минздрав

Угрозы распространения дифтерии в Украине пока нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам после заседания правительства и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

“Нет никаких угроз в отношении дифтерии. Сейчас был один случай, который не подтвердился. И нет других”, - сказала Супрун.

В то же время она посоветовала проводить предварительную вакцинацию, чтобы предотвратить болезни.

*** Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно характеризуется поражением ротоглотки и дыхательных путей, реже кожи, с развитием дифтеритического воспаления в месте внедрения возбудителя, а также токсическим поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.