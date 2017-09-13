Угрозы распространения дифтерии в Украине нет - Минздрав
Случай заболевания в Киеве не подтверждено.
Угрозы распространения дифтерии в Украине пока нет.
Читайте такжеВ Украине пока нет вакцины против вирусов гриппа, которые будут циркулировать в этом эпидсезоне
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам после заседания правительства и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
“Нет никаких угроз в отношении дифтерии. Сейчас был один случай, который не подтвердился. И нет других”, - сказала Супрун.
В то же время она посоветовала проводить предварительную вакцинацию, чтобы предотвратить болезни.
*** Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно характеризуется поражением ротоглотки и дыхательных путей, реже кожи, с развитием дифтеритического воспаления в месте внедрения возбудителя, а также токсическим поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.