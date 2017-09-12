В Украину идет опасный вирус гриппа: самолечение может привести к смерти

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, заслуженный врач Украины профессор Ольга Голубовская призвала украинцев при первых симптомах гриппа обращаться к врачам и не заниматься самолечением.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Голубовская сказала сегодня на пресс-конференции.

Она сообщила, что основными симптомами гриппа являются высокая температура тела и боль за грудиной.

Профессор подчеркнула, что больные должны обязательно вовремя обращаться к медикам, а врачи - очень внимательно относиться к пациентам с гриппом.

«В Украине есть постоянная проблема – никто с гриппом не обращается в первые сутки к специалистам. Все занимаются самолечением и начинают принимать те препараты, которые даже противопоказаны. Легкие и средние формы гриппа тяжело отличить от респираторных заболеваний. Но тяжелые формы и среднетяжелые имеют достаточно четкую картину течения. Прежде всего, это высокая температура тела. Все-таки в подавляющем количестве случаев, за исключение иммунодефицитных лиц, высокая температура коррелируется со степенью тяжести гриппа», - сказала Голубовская.

Она подчеркнула, что очень важный симптом гриппа – боль и саднение за грудиной, особенно усиливающиеся при кашле.

«Это очень характерный симптом. И должен очень насторожить относительно гриппа. Потому что пик поражения респираторной системы при гриппе - на трахею. Также при гриппе наблюдается специфическое изменение в ротоглотке – особенная зернистость (это уже должен врач обращать внимание). При наличии этих симптомов уже нельзя исключать грипп. Когда у человека уже начинается кровохаркание - это очень плохой симптом», - отметила Гоубовская.

По ее словам, грипп – самая изученная, но наименее понятная из всех болезней.

«Докторам бывает очень сложно диагностировать грипп. Мы постоянно работаем, обучаем докторов, на что именно обращать внимание, на кого из групп риска обращать внимание. Грипп – это клинический диагноз, его должны ставить клиницисты. Никто не должен ждать никакого лабораторного подтверждения. Никаких экспресс-тестов… Они имеют только ориентировочное значение, но они не должны влиять на постановку врачом диагноза. При гриппе Н1N1 (так называемый свиной грипп - УНИАН) вообще не рекомендуется пользоваться экспресс-тестами», - сказала Голубовская.

К сообщал УНИАН, ранее Голубовская спрогнозировала, что в эпидемическом сезоне 2017-2018 гг. больных гриппом в Украине будет больше, чем в прошлом году.

Также, по данным Голубовской, в Украине пока нет зарегистрированной вакцины от штаммов гриппа, которые будут циркулировать в эпидемическом сезоне 2017-2018 гг.

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По данным ВОЗ, в эпидемическом сезоне 2017-2018 годов в Украине будут циркулировать штаммы вируса гриппа А/Michigan/45/2015, подобный A(H1N1), А/Hong Kong/4801/2014(H3N2), B/Brisbane/60/2008.

Прогнозы относительно циркуляции штаммов вируса гриппа основываются на анализе прошлогодней циркуляции. После получения рекомендаций производители вакцин могут начинать их изготовление.

Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной.

Вакцинироваться от гриппа врачи рекомендуют, начиная с сентября, однако можно делать прививку на протяжении всего сезона.