В Украине пока нет вакцины от вирусов гриппа, которые будут циркулировать в этом эпидсезоне

В Украине пока нет зарегистрированной вакцины от штаммов гриппа, которые будут циркулировать в эпидемическом сезоне 2017-2018 гг.

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Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, заслуженный врач Украины профессор Ольга Голубовская.

«Идеально вакцинироваться за несколько месяцев до начала подъема эпидемического сезона. Сейчас его (подъема заболеваемости) нет ни в Украине, ни в Европе. Пока низкие уровни заболевания. Но грипп может появиться в любое время и абсолютно непредсказуемо. В 2015 году смертельные случаи были уже в ноябре, когда в одной семье от гриппа погибли мать и дочь», - отметила Голубовская.

Она акцентировала, что пока невозможно спрогнозировать пики заболеваемости гриппом в Украине.

«Мы можем прогнозировать, когда начнется эпидемия, по ее динамике. А сейчас абсолютно не можем сказать. Обычно с ноября по март, а когда будет пик этого, пока никто не может сказать. Надо понимать, вакцина не предотвращает развитие заболевания, но предотвращает от тяжелых форм гриппа. При гриппе самая главная задача для больного – выжить. Поэтому вакцинироваться нужно», - подчеркнула Голубовская.

Она отметила, что в первый же день лихорадки больной должен обратиться к врачу.

«Это ответственность заболевшего. Огромная проблема – самолечение. Больные начинают принимать те препараты, которые при штамме Н1N1 вообще противопоказаны, в частности аспирин. Его просто нельзя принимать при этом гриппе. Были случаи, когда человек обращается на 10-й день болезни, когда грипп уже вызывает необратимые процессы в легких», - сказала Голубовская.

Как сообщал УНИАН, ранее Голубовская спрогнозировала, что в эпидемическом сезоне 2017-2018 гг. больных гриппом в Украине будет больше, чем в прошлом году.

По данным ВОЗ, в эпидемическом сезоне 2017-2018 годов в Украине будут циркулировать штаммы вируса гриппа А/Michigan/45/2015, подобный A(H1N1), А/Hong Kong/4801/2014(H3N2), B/Brisbane/60/2008.

Прогнозы относительно циркуляции штаммов вируса гриппа основываются на анализе прошлогодней циркуляции. После получения рекомендаций производители вакцин могут начинать их изготовление.

Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной.

Вакцинироваться от гриппа врачи рекомендуют, начиная с сентября, однако можно делать прививку на протяжении всего сезона.