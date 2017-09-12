В Украину идет опасный штамм гриппа: вызывает боль при кашле и серьезные осложнения

В эпидемическом сезоне 2017-2018 больных гриппом в Украине будет больше, чем в прошлом году.

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Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщила завкафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца заслуженный врач Украины профессор Ольга Голубовская.

По ее словам, каждый год в стране циркулируют несколько штаммов гриппа.

«В 2009 году мы получили Н1N1, связанные с тяжелыми формами заболеваниями. Никто не смог предугадать, какая пандемия будет в 2009 году. Подобная была ситуация и в 2015 года. Никто не смог спрогнозировать что в сезоне будет доминировать Н1N1. Клиницисты всегда бояться доминирования Н1N1. Это разновидность испанки, который был причиной тысяч смерти», - отметила профессор Голубовская.

«Прогнозы Центра гриппа - нас ожидает увеличение на 14% общего количества больных гриппом по сравнению с прошлым годом. Также, возможно, люди будут больше болеть из-за вируса Н3N2. Надеемся, что Н1N1 не будет таким агрессивным, хотя в этом году он имеет другую разновидность – не Калифорния, а Мичиган. Это один и тот же штамм, но видоизмененный», - отметила профессор Голубовская.

Она подчеркнула, что нужно обязательно прививаться против гриппа.

«В отличии от штамма Н3N2, который вызывает пик заболеваемости и смертности среди и пожилых людей. При штамме Н1N1 пик смертности припадает на трудоспособное население – в 2009 году умирали люди 25-49 лет. В 2015 году умирали люди 53-55 лет, но это тоже молодые люди. Этот штамм Н1N1 также поражает фактически исключительно группы риска – пациенты с избыточной массой тела, пациенты с инсулинорезистентностью о которой у нас не знают около 80% людей, что у них существует такое состояние, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с астмой, с сахарным диабетом и те, которые долгое время принимают ацетилсалициловую кислоту, аспирин, по кардиологическим проблемам. Такие люди должны серьезно подумать о вакцинации. Тем более, если их работа сопряжена с частыми командировками,» - сказала профессор Голубовская.

Также сообщается, что новый штамм гриппа отличается тяжелым протеканием болезни с большой вероятностью возникновения тяжелых осложнений.

Как сообщал УНИАН, по данным ВОЗ, в эпидемическом сезоне 2017-2018 годов у Украине будут циркулировать штаммы вируса гриппа А/Michigan/45/2015, подобный A(H1N1), А/Hong Kong/4801/2014(H3N2), B/Brisbane/60/2008.