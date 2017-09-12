В этом году в детских коллективах страны зарегистрировано 68 вспышек инфекционных заболеваний

За 8 месяцев текущего года зарегистрировано 68 вспышек инфекционных заболеваний в организованных детских коллективах.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, вспышки с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта возникли в дошкольных учебных заведениях - 41, общеобразовательных - 20 заведениях оздоровления и отдыха - 7, заведениях интернатного типа - 1. Всего пострадали 1296 человек, в том числе 946 детей, из них в дошкольных учебных заведениях - 300, школах - 443, оздоровительных заведениях - 197, интернатных - 6.

В ходе подготовки к новому учебному году должностными лицами территориальных органов Госпродпотребслужбы принято участие в проведении 19,9 тыс. обследований учебных заведений по соблюдению ими требований санитарного законодательства.

Нарушение требований санитарного законодательства установлено почти в каждом третьем заведении (28%), что больше, чем в 2016 году (23%). Самый высокий процент нарушений выявлен в Черниговской - 81%, Донецкой - 57%, и Черкасской - 66% областях.

Нарушения, установленные в ходе обследований заведений, касались несоответствия питьевой воды требованиям санитарных норм и правил по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отсутствия соглашений на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации, незавершения ремонтных работ, несвоевременного прохождения периодических профилактических медицинских осмотров работников.

В частности, выявлено 140 нарушений при согласовании Госпродпотребслужбой режимов обучения и воспитания, 76 нарушений при согласовании учебно-трудовой нагрузки и 453 нарушения при согласовании двухнедельного меню.