Ученые назвали продукты, которые активизируют работу мозга

Продукты, богатые мононенасыщенными жирными кислотами, вроде оливкового масла, орехов, авокадо, повышают интеллект, передает The Hindustan Times. Исследования показали, что интеллект был связан с дорсальной системой внимания, которая важна для выполнения заданий, требующих внимания, и повседневных дел.

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В частности, общий уровень интеллекта определялся тем, насколько эффективно описанная сеть была функционально организована. И мононенасыщенные жирные кислоты играли здесь не последнюю роль. Данные кислоты оказались в тесной связке с дорсальной системой внимания и с тем, насколько система оптимально работает, отмечает Арон Барби из Университета Иллинойса.

Исследования рациона добровольцев и уровня их интеллекта показали, что люди с высоким уровнем мононенасыщенных жирных кислот в крови имели более упорядоченную структуру в дорсальной системе внимания. Значит, мононенасыщенные жирные кислоты способны реально влиять на познавательные способности, заявляет Барби.