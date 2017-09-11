Порошенко надеется, что Всемирный банк предоставит поддержку для внедрения телемедицины в селах

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Всемирный банк предоставит Украине поддержку при реализации программы по внедрению телемедицины в селах.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Порошенко сказал во время совещания по вопросам развития сельской медицины.

Президент сообщил, что во время международных визитов среди вопросов, которые обсуждались с лидерами европейских государств, были также вопросы успешного опыта применения телемедицины и оказания медицинской помощи гражданам.

Он отметил, что получил заверения в реальной поддержке и помощи по внедрению таких технологий в Украине.

«Мы говорили с президентом Всемирного банка во время моего визита в Вашингтон. Я надеюсь, что до конца года он будет в Украине, и это будет отдельная программа - поддержки телемедицины на селе в Украине», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, по поручению президента специалисты разработали программу реформы сельской медицины, которой, среди прочего, предусмотрена телемедицина.

Согласно программе, во всех ФАП и сельских амбулаториях будет проведен широкополосный Интернет и созданы условия, чтобы медики могли качественно обследовать пациентов и получать консультации от своих коллег из района или более квалифицированных профильных врачей.