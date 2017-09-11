Порошенко заявил, что награбленные средства бывшей власти должны быть направлены на развитие сельской медицины

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что дистанционные консультации врачей должны быть для жителей сел бесплатными.

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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что дистанционные консультации врачей должны быть для жителей сел бесплатными.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Порошенко сказал во время совещания по вопросам развития сельской медицины, комментируя положения программы развития сельской медицины.

«Мы должны сделать максимум для того, чтобы ускорить внедрение этой программы», - сказал глава государства.

Он отметил, что для этого должен быть внедрен широкополосный Интернет, введена 4G-связь, установлено необходимое оборудование, проведены необходимые строительные работы, а также хорошо мотивированные врачи в сельской местности и специалисты, которые будут предоставлять консультации дистанционно.

«И главное - для жителя села эта услуга должна быть бесплатной. Это принципиально. Государство имеет возможность защитить гражданина», - сказал президент.

Кроме того, глава государства сообщил, что намерен обратиться к Кабинету министров и Верховной Раде с просьбой предусмотреть в госбюджете на следующий год средства на финансирование программы развития сельской медицины.

Также, по мнению Порошенко, вполне справедливым и правильным будет направление части награбленных денежных средств, изъятых Генеральной прокуратурой у представителей бывшей власти, на развитие медицинской отрасли в сельской местности.

«Значительную часть направить именно на развитие этой программы - как разовые инвестиции, так и в виде субвенций», - сказал Порошенко.

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Президент поблагодарил врачей, свою команду, членов правительства и представителя Министерства здравоохранения за очень эффективную и конструктивную работу, которая направлена на внедрение современных технологий на селе. Он отметил, что программа так же, как и медицинская реформа в целом, открыта для полного и детального обсуждения.

Как сообщал УНИАН, по поручению президента специалисты разработали программу реформы сельской медицины, которой, среди прочего, предусмотрена телемедицина.

Согласно программе, во всех ФАП и сельских амбулаториях будет проведен широкополосный Интернет и созданы условия, чтобы медики могли качественно обследовать пациентов и получать консультации от своих коллег из района или более квалифицированных профильных врачей.